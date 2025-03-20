Киев против мира: почему Зеленский нарушил договор о перемирии с первой минуты

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Аверин; 5-tv.ru

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Российские войска сбили свои дроны ради соблюдения соглашения, но Украина нарушила договоренности, атаковав объект нефтяной инфраструктуры на Кубани.

Стали известны очень интересные подробности событий, которые произошли после беседы российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Главы государств договорились прекратить на 30 дней все удары по энергетическим объектам на территории России и Украины.

Оказалось, что прямо в этот момент в воздухе находились несколько российских беспилотников, которым уже были заданы цели, и нашим военным пришлось их сбить, чтобы выполнить приказ главнокомандующего. А буквально через несколько часов Вооруженные силы Украины наносят удар по нефтеперекачивающей станции на Кубани. Зачем Киеву такие провокации, разобрался корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

Свою договороспособность и истинное отношение к перемирию, даже пускай к временному и энергетическому, президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал сразу же после договоренностей Владимира Путина и Дональда Трампа.

Горит нефтеперекачивающая станция «Кавказская». Ее атаковали три украинских беспилотника. Когда Зеленский принимал решение об ударе, все уже знали результаты телефонного разговора президентов России и США. В этот же момент наши войска не только ничего не запускали по энергосистеме Украины, но и по приказу Верховного Главнокомандующего сбивали свои же беспилотники, успевшие вылететь на эти объекты.

«В воздухе находилось семь российских ударных беспилотников, нацеленных на объекты украинской энергетической инфраструктуры, связанных с военно-промышленным комплексом, находящихся в Николаевской области. Противовоздушной обороне Российской Федерации было приказано обезвредить беспилотные летательные аппараты, шесть из них были сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом „Панцирь“, один — дежурным истребителем Воздушно-космических сил России», — написало Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

Киев попытался оправдаться, мол, это был ответ, Россия запустила не семь беспилотников, а 150. Но в США в это не верят.

«Россияне сказали мне сегодня утром, что семь их дронов были сбиты российскими войсками. Я склонен верить, что Путин действует добросовестно. Он сказал президенту вчера, что будет действовать добросовестно, и я верю ему на слово», — заявил специальный посланник президента США Стивен Уиткофф.

Причем станция Кавказская, на которую упали обломки украинского беспилотника, — важнейший узел перекачки нефти в систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Международной компании с западными активами. И Киев бьет по ней не в первый раз.

«Объект который относится к консорциуму КТК, а там в основном американские и европейские деньги. И они таким образом подтверждают, что Киев всеми силами хочет сорвать любое возможное соглашение. Кстати, именно Зеленский предложил это авиационное перемирие, когда не будет авиационных атак по инфраструктурам. И он же его тут же нарушает», — сказал военный обозреватель, политолог, кандидат исторических наук Иван Коновалов.

Украине не впервой срывать и режим прекращения огня, и мирные переговоры. И тут стоит напомнить о звонке президента Франции Эммануэля Макрона Владимиру Путину в начале специальной военной операции. Те же просьбы прекращения огня из-за начала первых российско-украинских переговоров в Гомеле. Однако Киев стрелять не перестал, сославшись, что не может контролировать свои националистические подразделения.

«С самого начала было ясно, что Украина не будет участвовать ни в каких западных усилиях по заключению перемирия. Людей в Украине просто на протяжении многих лет накручивали. Национализм играет здесь огромную роль, но также интересы отдельных кланов и групп вокруг господина Зеленского, абсолютно не заинтересованных в мире», — отметил австрийский геополитический аналитик Патрик Поппель.

Возможно, Зеленский опять будет заявлять, что беспилотники по энергетической инфраструктуре запускают националистические батальоны, которые он не контролирует. Их составы хоть и поредели за время СВО, но работу там ведут. И нет гарантий, что они, как и другие подразделения, не проведут перегруппировку, не продолжится мобилизация и так любимые Киевом провокации.