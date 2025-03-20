Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром сборной России: «Я безумно счастлив»

Фото, видео: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Александр Федоров; 5-tv.ru

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Футболист забил свой 31-й мяч и побил рекорд Александра Кержакова. Он надеется еще поиграть, и, возможно, улучшить свой результат.

Российский футболист Артем Дзюба побил рекорд по количеству голов за сборную РФ во время товарищеского матча против Гренады, который состоялся 19 марта в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо имени Льва Яшина». И завершился победой хозяев со счетом 5:0. Дзюба забил свой 31-й мяч и стал лучшим бомбардиром за всю историю команды.

Предыдущий рекорд принадлежал уже завершившему свою карьеру спортсмену Александру Кержакову — он установил его в 2013 году и до сих пор оставался непревзойденным. В интервью 5-tv.ru 36-летний Дзюба поделился эмоциями и прокомментировал свое достижение.

«Я безумно счастлив. Спасибо большое болельщикам, спасибо большое Российскому футбольному союзу (РФС), спасибо большое тренеру Валерию Георгиевичу Карпину, спасибо всем, кто пришел. Спасибо моим друзьям, родственникам, близким, сегодня человек 200 от меня было людей. Я рад, что я их не подвел и, как говорится, хоть один заковылял», — сказал футболист.

По словам Дзюбы, он не строил больших планов и ожиданий, возвращаясь в сборную России. Это действительно большое событие для любого спортсмена, но ему хотелось только играть и быть полезным своей команде. И если приглашение поступит снова, бомбардир с радостью его примет и сделает все возможное для победы.

«Если позовут, я всегда открыт для сборной России. Пока я играю, пока силы есть, я готов помогать, насколько это надо. 20, 30 минут, с первых минут — вообще без проблем. Сейчас мне нужно восстановиться, потому что за последнее время очень много матчей было, и мне нужно сейчас привести себя в порядок», — отметил он.

Как полагает футболист, в ближайших матчах произойдет ротация, своего звездного часа на поле ждут его коллеги по команде Николай Комличенко и Тамерлан Мусаев, которые еще не играли. У каждого должна быть возможность проявить себя на грядущих соревнованиях.

«Я бы с удовольствием еще, честно говоря, подвигался, но наглеть тоже нехорошо. Ребятам надо играть тоже. И я им желаю удачи, если надо будет, я буду, если нет… Завтра все решит Валерий Георгиевич, завтра собираемся, и там уже будет решение», — заключил Дзюба

Счет в матче с Гренадой был открыт на 16-й минуте полузащитником сборной России Данилом Пруцевым. На 42-й минуте гол забил Арсен Адамов, на 43-й Артем Дзюба, на 53-й Даниил Фомин и на 60-й минуте Зелимхан Бакаев. 25 марта подопечные Карпина проведут еще один контрольный матч со сборной Замбии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что хоккеист Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по забитым шайбам за один месяц в НХЛ.