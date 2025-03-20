«Известия» и арабский канал Al-Mayadeen подписали соглашение о сотрудничестве

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Это позволит наладить совместное производство контента.

МИЦ «Известия» и ливанский телеканал Al-Mayadeen подписали соглашение о сотрудничестве. Благодаря этому шагу российский холдинг значительно расширит свое присутствие на Ближнем Востоке.

Документ был подписан в столице Ливана городе Бейруте лично генеральным директором МИЦ «Известия» Владимиром Тюлиным и председателем совета директоров Al Mayadeen Гассаном бен Джиддом. На торжественном мероприятии присутствовал чрезвычайный и полномочный посол России в Ливане Александр Рудаков.

«Для нас это событие является историческим и очень важным. Я уверен, что наши взаимоотношения с Al Mayadeen будут в дальнейшем развиваться и будут прочными. Мы считаем телеканал нашим близким партнером не только в стратегическом плане, но и в дружеском.

Наше сотрудничество пойдет на пользу всему миру и всей журналистике, поскольку сейчас мировая журналистика, которая всегда считалась эталоном, показала свою несостоятельность, показала себя институтом, на объективность которого рассчитывать точно нельзя.

Думаю, что наша совместная работа позволит выстроить общую инфраструктуру для работы наших коллег, а также журналистов со всего мира. Кроме того, даст возможность доносить разные точки зрения до всех, кто хочет их услышать, и со временем мы безусловно создадим новые стандарты работы мировой медиаотрасли», — отметил генеральный директор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин.

Круглосуточный телеканал Al-Mayadeen был запущен в эфир в 2012 году — сетку его вещания занимают новостные и аналитические передачи, а сам телеканал является одним из самых распространенных и влиятельных СМИ в регионе.

Сотрудничество российского и арабского холдингов облегчит обмен и распространение информации, а также позволит наладить совместное производство медиа-контента для расширения аудитории обоих СМИ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что РФ и Катар готовы развиваться вместе.