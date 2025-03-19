Трамп решительно настроен раз и навсегда урегулировать конфликт на Украине

Фото: YURI GRIPAS/POOL/ТАСС

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Зеленский в телефонном разговоре с американским лидером подтвердил готовность к полноценному режиму прекращения огня.

Трамп намерен добиться завершения конфликта на Украине «раз и навсегда», заявили в Белом доме. Там добавили, что американский лидер и президент РФ Владимир Путин в разговоре согласились, что украинский конфликт должен завершиться «долгосрочным миром». Кроме того, Трамп отметил, что отношения между государствами требуют улучшений.

Ранее в ходе телефонного разговора, который прошел 19 марта, Трамп и Зеленский согласились, что мира на Украине можно достичь. Глава киевского режима подтвердил готовность к полноценному режиму прекращения огня.

Также в Белом доме сообщили, что Зеленский просил у американского лидера дополнительные поставки средств ПВО. Трамп согласился работать над его запросом. Глава киевского режима также запросил у американского президента дополнительные системы Partiot. В Белом доме отметили, что США продолжат передавать Украине развединформацию оборонительного характера.

Ранее 5-tv.ru сообщал о телефонном разговоре Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Переговоры продолжались час. По словам американского лидера, разговор был направлен на сближение позиций России и Украины.