Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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О тонких гранях критики и ее необходимости он рассказал на премьере фильма «Ждун».

Звездный стилист Омар Байрамов был удивлен выбором нарядов некоторых гостей Недели моды в Москве. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Ждун».

«Давайте будем откровенны — есть правила приличия, которые прописаны не мной, не этими людьми — знаете, золотые истины. Меня удивляет, когда можешь прийти в Большой театр и увидеть людей в худи и кроссовках. Где культура?» — сказал эксперт.

По словам Байрамова, некоторые порочат сами себя, приходя на Неделю моды в «тряпках».

«Это несколько метров от Кремля», — напомнил стилист.

При этом он подчеркнул, что профессиональный взгляд у каждого свой, в связи с этим мало кому удается избежать критики.

Байрамов напомнил, что никогда не переходит на личности при оценке чужих образов, однако, несмотря на это, хейтеров у эксперта в сфере моды с каждым днем все больше.

«Я считаю, что это корректно — я занимаюсь своей работой и если я критикую, то я критикую образы, если я хвалю — я хвалю образы. Если вы заметите, я никогда не перехожу на личности: кто как выглядит, у кого какая личная жизнь — потому что я считаю, что так нельзя — мы в профессиональном поле», — поведал Байрамов.

Стилист выразил свое недовольство тем, что его коллеги по шоу-бизнесу не всегда настолько же беспристрастны по отношению к нему. Тем не менее, Байрамов признался, что старается не обращать внимание на недоброжелателей — не хочет тратить свое время.

«Мне кажется, мы с вами уже можем посчитать угрозы с исками за последние две недели, которые мне обещают прислать», — заявил стилист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал про главные тренды Московской недели моды.