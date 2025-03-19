Площадь пожара на нефтебазе на Кубани выросла до 4,25 тысяч квадратных метров

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

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В ликвидации возгорания принимают участие 357 специалистов и 140 единиц техники.

Площадь пожара на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края после падения обломков дрона украинских боевиков увеличилась до 4250 квадратных метров. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального оперативного штаба.

«Площадь пожара на нефтебазе в Кавказском районе по состоянию на 18:00 составляет 4250 квадратных метра», — говорится в публикации.

В тушении пожара принимают участие 357 специалистов и 140 единиц техники, в том числе два пожарных поезда.

Уточняется, что специалисты тушат три объекта на территории — один из резервуаров, запорную арматуру и горящие нефтепродукты в границах обвалования вокруг резервуара.

Возгорание на нефтебазе в Краснодарском крае возникло в результате падения обломков беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), пожару был присвоен четвертый ранг сложности. Сотрудники предприятия были эвакуированы.

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