Телефонный разговор Трампа и Зеленского состоялся

Фото: www.globallookpress.com/Shealah Craighead

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Переговоры продолжались час.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что у него состоялся «очень хороший телефонный разговор» с Владимиром Зеленским, переговоры продолжались час. Стороны обсуждали итоги контакта президентов США и России.

По словам американского лидера, разговор был направлен на сближение позиций РФ и Украины.

«Большая часть обсуждения была основана на вчерашнем телефонном разговоре с президентом [РФ Владимиром] Путиным, целью которого было согласовать запросы и потребности России и Украины. Мы продвигаемся по намеченному пути», — написал Трамп.

Американский лидер добавил, что в скором времени будет опубликовано заявление с подробным описанием поднятых в разговоре тем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин и Трамп провели уже официально освещаемый второй разговор после вступления последнего в должность. Он продлился около полутора часов.