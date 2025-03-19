В ХМАО задержали мужчину, избившего ребенка за отказ курить
МВД: в ХМАО задержали мужчину, избившего ребенка за отказ курить
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; МВД России; 5-tv.ru
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Злоумышленника доставили в отдел полиции.
Подозреваемого в избиении ребенка за отказ курить задержали в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале.
В ведомстве уточнили, что злоумышленника доставили в отдел полиции.
«Собранные сотрудниками полиции материалы направлены в СУ СК России по ХМАО — Югре для принятия процессуального решения», — отмечается в публикации.
Ранее в правоохранительные органы поступило анонимное сообщение об издевательствах над девятилетним ребенком. В поселке Новоаганск Нижневартовского района мужчина избил сына своей сожительницы за отказ покурить.
Мать мальчика, находясь рядом, не предприняла попыток вмешаться. В сети распространилось видео, на котором видно, как сожитель требует ребенка покурить, а затем применяет силу, когда тот отказывается.
В ответ на случившееся следственные органы начали процессуальную проверку. По ее результатам будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Иркутске мужчина избил девушку, с которой познакомился на сайте знакомств, когда у него не получилось ее ограбить. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по факту разбоя.