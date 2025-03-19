Строительный мусор загорелся на площади 250 «квадратов» в Московской области
Айшат Татаева 46 0
Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Аньков; 5-tv.ru
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К тушению пожара привлекается три единицы техники и 12 человек личного состава.
Строительный мусор загорелся на площади 250 «квадратов» в Московской области. Об этом сообщили в МЧС России. К тушению пожара привлекается три единицы техники и 12 человек личного состава.
По предварительным данным, пострадавших нет.
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