Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Аньков; 5-tv.ru

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К тушению пожара привлекается три единицы техники и 12 человек личного состава.

Строительный мусор загорелся на площади 250 «квадратов» в Московской области. Об этом сообщили в МЧС России. К тушению пожара привлекается три единицы техники и 12 человек личного состава.

По предварительным данным, пострадавших нет.

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