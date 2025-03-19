Окруженный поклонницами: турецкий актер Джан Яман прогулялся по Москве

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Чтобы получить заветный автограф, россиянки выстроились в огромную очередь.

Звезде турецких сериалов Джану Яману скоро придется выучить русский язык к тем шести, что он уже знает. В нашей стране у него столько поклонниц, что актеру могут позавидовать даже голливудские звезды.

И вот подтверждение: Джан Яман, который приехал в Москву, избалован женским вниманием. Чтобы получить заветный автограф, вокруг него выстроилась огромная очередь. Но Яман успел пообщаться и сделать фото с каждой.

Гость также успел прогуляться по столице. Многие поклонницы предложили составить компанию, ведь, говорят, сердце героя турецких фильмов до сих пор свободно.