Партии «Новые люди» исполнилось пять лет

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Президент России Владимир Путин поприветствовал делегатов и гостей партийного съезда.

Искусственный интеллект будет помогать мэрам российских городов в работе. О создании виртуального помощника сегодня заявили на юбилейном съезде партии «Новые люди». Она отмечает пятилетие.

Ее депутаты предложили уже более 350 законов, которые успешно работают. Поздравительную телеграмму делегатам съезда направил российский президент Владимир Путин. Какие еще новаторские идеи предлагают «Новые люди» — узнал корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

Здесь все стильно, модно, молодежно — этот лофт, роботы, разноцветный мерч. Даже на политическую рекламу они решили взглянуть по-новому.

И не только на нее, конечно. На днях, например, заявили сразу несколько законопроектов: предложили ввести платеж для иностранных компаний, что хотят вернуться на наш рынок, а еще сократить бюджетные траты: составлять расписание встреч, рассчитывать расходы российских чиновников скоро будет искусственный интеллект.

«Мы сейчас обучаем программу искусственного интеллекта в помощь мэрам городов. Инструмент работающий. Я думаю, ближе к концу апреля мы сможем его предоставить каждому мэру, который желает заполучить такого помощника», — сообщила депутат Госдумы от партии «Новые люди» Сардана Авксентьева.

«Новые люди» — это люди дела. Это про тех, кто не только разговаривает или кого-то учит, а тот, кто создает реальные проекты изменений в России», — сообщил председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Этот съезд — маленький юбилей. Пять лет — поздравление партии от Владимира Путина передает первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

«580 депутатов от партии Новые Люди в городских собраниях, муниципальных органах власти, создана целая сеть отделений практически во всей регионах нашей большой страны», — поделился Кириенко.

357 законопроектов, предложенных партией, уже работают. Как результат — на последних президентских выборах кандидат от «Новых Людей» Владислав Даванков, пусть и набрал немногим меньше 4%, однако же, например, опередил лидера ЛДПР.

«Для меня было важно донести ту повестку, о которой я рассказывал — это прогрессизм, это уменьшение отчетности в школах и в здравоохранении, у нас получилась самая большая программа, самая содержательная. Многие инициативы президент взял, например, к себе в Послание — например, о том, что можно пересдавать ЕГЭ», — сообщил заместитель председателя Госдумы Владислав Даванков.

Их появление в российском истеблишменте было несколько неожиданным — во время пандемии в 2020-м предприниматели, владельцы крупных и не очень компаний заявили о себе, как о самостоятельной политической силе, открыли 55 отделений по всей стране. И вскоре, с приличным для новичков результатом, прошли в Думу.

«Несмотря на то, что нас всего 15 человек, я считаю, что от 15 человек шуму больше, чем от других фракций. В этом смысле я считаю, что и количество законопроектов и качество законопроектов говорит само за себя», — сообщил председатель Комитета Госдумы по туризму и член партии Сангаджи Тарбаев.

Они выступают за прямые выборы губернаторов, снижение проверок для бизнеса, реформу судебной системы. Свои проекты продвигают не только в Думе, сотрудничают, например, с Агентством стратегических инициатив.

Два года назад они объединились с Партией Рост, ее костяк — это опять-таки бизнес-сообщество. Люди, которые создают рабочие места и постоянно отвечают на вопрос «что нового?»