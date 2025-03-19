«Доверие растет»: Путин выступил на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры

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Президент поручил усилить контроль за тратой средств на нацпроекты.

Каждый украинский боевик, который совершил преступление в Курской области против мирных жителей, должен понести справедливое наказание. О неотвратимости этого президент России Владимир Путин говорил на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

В ходе выступления президент сделал ряд поручений. Например, призвал сотрудников ведомства уделять особое внимание расходованию средств на национальные проекты и государственный оборонный заказ, а борьбу с киберпреступностью назвал комплексной задачей. О ключевых заявлениях президента рассказал корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

В первые минуты расширенной коллегии Генпрокуратуры президент России Владимир Путин особо отметил: доверие к ведомству в стране неуклонно растет.

«Количество обращений с заявлениями и жалобами в органы прокуратуры выросло на 10%. Увеличилось и число граждан, принятых прокурорами на личном приеме. И это, конечно, нужно использовать, использовать всю эту информацию. Прошу детально проанализировать наиболее острые, системные проблемы, которые волнуют и беспокоят граждан», — сказал глава государства.

Подчеркивая сложность проблем, с которыми приходится работать прокурорам, президент отдельно остановился на тех, кто работает в новых регионах, по сути, с риском для жизни.

«Особые слова признательности (выражаю — Прим. ред.) сотрудникам, которые работают на Донбассе и в Новороссии, а также в субъектах Российской Федерации, находящихся в непосредственной близости от зоны боевых действий. В непростой обстановке вы достойно, мужественно выполняете свой долг — помогаете людям», — отметил президент России.

Особую сложность в этой части страны составляет не только близкая линия соприкосновения, и действующее военное положение в новых регионах, но и быстрый переход сотен тысяч людей в российское правовое поле.

«Стараемся гражданам все разъяснять, помогать. Прежде всего, как ориентируют нас генеральные прокуроры, наша задача состоит в том, чтобы быстрее наладить мирную жизнь и помочь гражданам к этой ситуации адаптироваться», — рассказал прокурор Запорожской области Кирилл Осипчук.

Отдельно президент остановился на ситуации в Курской области, напомнив сотрудникам ведомства о том, что каждый, кто совершал преступления против мирных граждан, не должен остаться безнаказанным.

«Все военнослужащие украинской армии, а тем более иностранные наемники, которые находились на нашей территории и совершили целый ряд преступлений против гражданского населения, должны квалифицироваться и квалифицируются нашим законом как террористы. Совершенные ими злодеяния должны быть выявлены, зафиксированы, тщательно расследованы. Прошу органы прокуратуры, в том числе военных прокуроров, такую работу совместно с другими службами в полном объеме развернуть на освобожденных территориях», — заявил Владимир Путин.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов на проблемах Курской области тоже остановился отдельно. Работы для прокуратуры там немало, и вся она находится под постоянным вниманием, в том числе со стороны граждан страны.

«Ситуация в Курской области находится под моим личным контролем. Прокуроры следят за соблюдением гарантий на предоставление гражданам жилищных сертификатов, компенсационных выплат, других средств поддержки гуманитарной помощи. В тесном взаимодействии с органами военного управления принимаются надзорные меры для повышения боеготовности подразделений, освобождающих нашу землю от врага», — сказал Игорь Краснов.

Отметил генпрокурор РФ и то, что сотрудники ведомства — зачастую последняя инстанция, куда могут обратиться жители страны, столкнувшиеся с проблемами. И больше всего их в социальной сфере. Системная работа прокуроров позволила помочь более чем 130 тысячам инвалидов, а сумма, взысканная для поддержки ветеранов и пенсионеров, перевалила за 300 миллионов.

Основным приоритетом работы прокуратуры остается социальная направленность. При этом ведомство отмечает, что количество преступлений за 2024 год значительно сократилось, но возросло количество нарушений через сеть Интернет.

Борьба с киберпреступлениями — задача комплексная. Общий размах хищений за прошлый год достиг 200 миллиардов, но положительная динамика ведомством уже зафиксирована. Как и рост работы, связанной с новыми нацпроектами.

«Итог этой работы должен быть осязаем для людей. В моем понимании, это их вера в справедливость, уверенность в благополучном будущем. Заданная планка ответственности здесь высока», — отметил генеральный прокурор РФ.

Справедливость, сплоченность российского общества и стабильность государства. Все это президент России Владимир Путин назвал главным смыслом работы прокуратуры, особенно в нынешних реалиях.