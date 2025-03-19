Генпрокурор раскрыл масштабы нарушений в сфере лекарств в России
Генпрокурор РФ: в России обнаружено 12 тысяч нарушений, связанных с лекарствами
Фото: © РИА Новости/Валерий Мельников
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Несоответствие стандартам в сфере фармацевтики уже привело к трагическим последствиям.
Генпрокурор России Игорь Краснов на заседании коллегии Генеральной прокуратуры сообщил о более чем 12 тысячах нарушений, связанных с закупкой, распределением и списанием лекарств. Он подчеркнул, что такие нарушения угрожают безопасности граждан и уже привели к трагическим последствиям.
Краснов отметил, что нарушения в сфере оборота лекарств включают непродуманные закупки, нерациональное распределение и списание медикаментов.
«Нарушение требований к назначению и обороту медикаментов порой напрямую угрожает безопасности граждан», — заявил генпрокурор.
Особое внимание было уделено проблеме нелегальных аптек и продаже контрафактных лекарств. По словам Краснова, прокуроры пресекали факты торговли ограниченными в обороте препаратами и продажи поддельных лекарств, включая препараты для лечения заболеваний нервной системы.
Генпрокурор также подчеркнул, что такие нарушения уже повлекли трагические последствия, особенно для детей.
Генпрокурор призвал к усилению контроля за оборотом лекарств и ужесточению наказаний за нарушения. Он также отметил необходимость повышения прозрачности в закупках и распределении медикаментов, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.
Ранее 5-tv.ru рассказал от чего зависит чувствительность человека к кофеину.