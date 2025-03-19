Прокуроры выявили хищения в сфере нацпроектов на 4,5 млрд рублей

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Возбуждено 863 уголовных дела.

Прокуратура выявила хищения в сфере национальных проектов на 4,5 миллиарда рублей, возбуждено 863 уголовных дела. Об этом сообщил Генеральной прокуратуры РФ глава ведомства Игорь Красновна заседании коллегии.

«Только за прошлый год по материалам прокуроров возбуждено 863 уголовных дела о хищениях и иных преступных посягательствах более чем на 4,5 млрд рублей», — прокомментировал он.

Генпрокурор добавил, что в общей сложности было пресечено более 91 тысяч нарушений, что позволило ввести в эксплуатацию сотни социальных объектов для миллионов россиян.

Краснов также отметил, что национальные проекты остаются действенным инструментом улучшения качества жизни в стране. В России реализуются 20 новых нацпроектов, среди которых «Семья», «Молодежь и дети», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее 5-tv.ru писал, что более 530 миллиардов рублей предусмотрено правительством России на финансирование агропрома и развитие сельских территорий в 2025 году. Об этом заявил на заседании комитета Совета Федерации по агропродовольственной политике и природопользованию вице-премьер России Дмитрий Патрушев.