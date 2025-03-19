В Кремле сообщили о продолжении моратория на удары по энергообъектам Украины
Песков: Путин не издавал новых указаний после приостановки атак на энергообъекты
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
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Информация о приостановке действий была известна к началу атак Украины и не могла быть проигнорирована.
Президент РФ Владимир Путин не издавал новых распоряжений после введения моратория на удары по украинским энергетическим объектам. Об этом заявил 19 марта пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Иных команд президента не было», — подчеркнул Песков.
По его словам, попытки Киева нанести удары по российским энергосетям только подтверждают, что Украина не готова к переговорам. Представитель Кремля также отметил, что информация о прекращении атак была публичной, и Украина должна была учитывать это при своих действиях.
Говоря о возможном полном прекращении огня на Украине, Песков добавил, что тема введения миротворческих сил не обсуждалась в ходе переговоров между президентом России и Дональдом Трампом. При этом он подчеркнул, что российская сторона довела до США все детали соглашений, в частности, касающиеся прекращения военных поставок Киеву в случае перемирия.
«Все эти темы — они достаточно чувствительны, они подлежат глубокой проработке на двустороннем уровне и вряд ли должны являться объектом публичных обсуждений», — заявил Песков.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что заявил о намерении Путина и Трампа нормализовать отношения между РФ и США.