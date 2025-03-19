Песков заявил о намерении Путина и Трампа нормализовать отношения между РФ и США

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Лидеры двух стран нашли взаимопонимание.

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп хорошо понимают друг друга и готовы двигаться в сторону нормализации отношений между РФ и США. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков журналистам в ходе брифинга.

«Россия и Соединенные Штаты — очень большие государства, и слишком много всего было испорчено во время предыдущих администраций во взаимоотношениях между Москвой и Вашингтоном, поэтому, конечно, потребуется время и усилия, поддерживаемые волей президентов двух стран для реставрации этих отношений», — отметил Песков.

По словам Пескова, президенты России и США находятся в доверительных отношениях и планируют начать восстанавливать отношения межу двумя странами поэтапно. Официальный представитель Кремля назвал это волей двух лидеров.

Кроме того, Путин всегда говорил о необходимости выстраивания отношений, основанные на взаимном доверии, уважении и выгоде. Именно это в данный момент и происходит, отмечает Песков.

Также он добавил, что тема размещения миротворцев на Украине не обсуждалась в ходе телефонного разговора.

Накануне прошел телефонный разговор между лидерами России и США. Он длился более полутора часа. Разговор президентов — второй прямой контакт между ними с начала нового срока Трампа. Первый состоялся 12 февраля.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как прошел разговор Путина и Трампа. В основном речь шла о необходимости мира и прекращения огня в конфликте на Украине.