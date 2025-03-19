Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

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В странах СНГ откроют центры, где будут проходить встречи с писателями и мероприятия, посвященные русской культуре.

Запущен масштабный проект, который посвящен развитию российской культуры за рубежом. Министр просвещения Сергей Кравцов объявил о создании Евразийской ассоциации поддержки русского языка.

В странах СНГ откроют центры, где будут проходить встречи с нашими писателями, рассказываться об особенностях культуры. О том, что русский язык важен для жителей постсоветского пространства, заявил лидер молдавского политического блока «Победа» Илан Шор. Он подчеркнул, что работа по уничтожению русской культуры руководителями некоторых стран планомерно ведется уже на протяжении десятилетий.

«У нас есть Гагаузская автономия, где руководит представитель нашей партии. Там просто живут люди, которые знают только русский язык. И несмотря на это, там в школах уменьшается количество уроков русского языка. То есть делаются абсолютно абсурдные вещи, которые ничего общего не имеют с нормальными отношениями, с логикой и с правильным поведением», — сказал член попечительского Совета АНО «Евразия», меценат Илан Шор.

Благодаря площадке преподаватели смогут повышать квалификацию, а студенты и школьники — погружаться в языковую среду. Учебным заведениям предложат самые современные методики преподавания русского языка, обеспечат художественной литературой.