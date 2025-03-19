Владислав Третьяк прокомментировал инициативу Путина и Трампа о хоккейных матчах

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Алексей Иванов; 5-tv.ru

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По его словам, главное — организовать игры, а место их проведения не имеет решающего значения.

Инициатива президента России Владимира Путина о проведении хоккейных матчей между российскими и американскими игроками, выступающими в КХЛ и НХЛ, получила поддержку со стороны президента США Дональда Трампа. Обсуждение этой идеи вызвало широкий резонанс в спортивных кругах обеих стран.

Известный советский хоккеист, легендарный вратарь, а ныне депутат Государственной Думы РФ и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал возможное возрождение спортивного противостояния между сборными России и США.

«Все-таки состоялись 8 матчей между СССР и Канадой. Там участие принимали многие хоккеисты, которые играют в Соединенных Штатах Америки. И, конечно, сегодня было бы здорово осуществить подобное. Мы надеемся, что эти матчи состоятся. Хотелось бы, чтобы все игроки КХЛ и Соединенных Штатов Америки в ранге сборных, под национальными флагами выступили и в США, и в России», — отметил Третьяк.

На вопрос о том, где лучше организовать первую серию матчей, Владислав Александрович отметил, что ключевое значение имеет сам факт проведения игр, а место их организации не столь принципиально.

«Ну, это уже организационные вопросы. Я думаю, неважно где, самое главное — провести. Я думаю, что и в Соединенных Штатах Америки, и в России. Я думаю, что и там, и там провести было бы очень здорово», — ответил Владислав.

Что касается сроков проведения, Третьяк подчеркнул, что пока рано говорить о конкретных датах.

«Я сейчас не могу сказать, по каким срокам. Потому что эта новость только появилась, и мы сегодня не имеем ответа от Национальной хоккейной лиги. Поэтому все в разработке, все в организации», — сказал он.

Идея проведения матчей между сборными России и США с участием звезд НХЛ и КХЛ уже вызвала большой интерес у болельщиков. Подобные игры не только станут ярким спортивным событием, но и могут способствовать укреплению культурных и спортивных связей между двумя странами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что хоккеист Евгений Кузнецов поддержал идею проведения матчей КХЛ с НХЛ.