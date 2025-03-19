Правительство продлило льготные условия начисления пени за коммунальные услуги

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Сухоруков; 5-tv.ru

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Расчеты будут производиться по сниженной ключевой ставке 9,5%, что защитит россиян от несоразмерных выплат.

Россияне продолжат платить пени за коммунальные долги по сниженным тарифам. До конца 2026 года они не будут привязаны к высокой ключевой ставке.

Такое постановление о продлении условий начисления приняли в правительстве. В частности, при расчетах пени и штрафов за основу будут брать ключевую ставку 9,5%, а не 21%, как сейчас. Иначе, как отметили в правительстве, максимальная величина пени оказалась бы несоразмерной платежам за жилищно-коммунальные услуги.