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Запад продолжает разжигать конфликт, пытаясь вернуть себе значимость через милитаристскую риторику.

Заголовки изданий в Старом Свете сегодня посвящены вооружению. Так, британская The Guardian отмечает, что Великобритания и Европейский союз начали переговоры по ускоренной передаче военной помощи Украине. В немецкой прессе, однако, признали успех переговоров России и США, написав, что победила «логика мира». При этом логика Парижа, Лондона и Берлина, напротив, заключается в дальнейшем разжигании конфликта.

Средства массовой информации отмечают: европейские ястребы стремительно теряют влияние. И пытаются за счет воинственных заявлений добавить себе значимости на мировой арене, где их мнение сейчас никто не спрашивает. Подробнее о происходящем рассказал корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

После разговора президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа европейские медиа явно находятся в пограничном состоянии между стадиями отрицания и гнева. Как и лидеры Старого Света. Стремлению к миру они предпочитают нарратив войны. Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц с президентом Франции Эммануэлем Макроном первыми поспешили повторить привычные мантры.

«Мы оба согласны с тем, что не должно быть никаких решений без Украины или через голову Украины», — заявил Шольц.

«Очевидно, что прочный мир немыслим без украинцев за столом переговоров», — отметил Макрон.

Но ничего конструктивного Европа предложить не в состоянии. Все, что остается — раскручивать милитаристскую истерию. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен разве что только наполеоновскую треуголку пока не примерила, но вот «великую армию» для борьбы с русскими построить пообещала.

«К 2030 году у Европы должна быть сильная оборонная позиция. Готовность к 2030 году означает перевооружение и развитие потенциала, необходимого для надежного сдерживания. Готовность к 2030 году означает наличие такого военно-промышленного комплекса, которые было являлось стратегическим преимуществом», — заявила председатель Европейской комиссии.

Делать это по традиции будут за счет собственного населения и экономики. Германия, некогда локомотив Еврозоны, принимает исторические поправки в Конституцию — повысить лимит на государственный долг ради, по сути, неограниченного финансирования Бундесвера. Проводник изменений — будущий канцлер Фридрих Мерц. А что? Выборы-то уже позади.

«Никто не будет ждать Германию и никто не будет ждать Европу. Мы видим неоимперские амбиции России, мы видим, как ставится под угрозу наша безопасность. Мы видим, как пошлины США и избыток производственных мощностей в Китае ставят нашу экономическую модель под угрозу», — сказал председатель христианско-демократического союза, кандидат на пост канцлера Германии Фридрих Мерц.

Вот и получается — враги повсюду! Европа как осажденная крепость. Последний бастион старого мирового порядка, от которого, правда, отказался даже сам бывший гегемон.

«Европейская элита застряла в старых образах и не поняла, что у нас уже другой президент США, который это поддерживать не будет», — сказал австрийский геополитический аналитик Патрик Поппель.

Внешне радея за Украину, европейский истеблишмент на самом деле переживает за себя. Ведь главная обида в том, что Старый Свет вновь оставили за бортом переговоров. Ни Вашингтон, ни тем более Москва больше не верят в его договороспособность. Еще в 2022 году, сразу после встречи контактных групп России и Украины в Белоруссии, Макрон вызвался стать гарантом мира. Но не смог остановить Киев. До этого саботировали Минские соглашения, за спиной перевооружая ВСУ. Сейчас все подобные маневры Кремль отсекает.

Все это доведено до сведения американской стороны. И как минимум отторжения там не встретило. Потому что ключевым остается подход. Две ведущие ядерные державы способны вести диалог на прагматичной основе. Свободный от ненадежных посредников.