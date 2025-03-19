Киев атаковал объект энергетической инфраструктуры на Кубани после разговора Путина и Трампа

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Этот объект обеспечивает перевалку нефти в трубопроводную систему Каспийского трубопроводного консорциума.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) через несколько часов после завершения переговоров президента РФ Владимира Путина и и главы США Дональда Трампа атаковал тремя беспилотниками объект энергетической инфраструктуры в станице Кавказская. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что данный объект обеспечивает перевалку нефти в трубопроводную систему Каспийского трубопроводного консорциума. При падении украинского дрона начался пожар на площади в 1,7 тысячи «квадратов».

В Минобороны отметили, что эти действия Киева — специально подготовленная провокация, которая направлена на срыв мирных инициатив Трампа, подчеркнули в ведомстве.

Накануне в ходе телефонного разговора глав РФ и США Дональд Трамп выступил с инициативой о 30-дневном прекращении нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры в ходе российско-украинского конфликта. Владимир Путин эту инициативу поддержал и дал военным соответствующее распоряжение — российские силы ПВО вмиг сбили наши же семь ударных беспилотников, нацеленных на объекты украинские энергетической инфраструктуры.