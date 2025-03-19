ВС РФ получили приказ о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Украины

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Распоряжение дал Верховный Главнокомандующий Владимир Путин.

Бойцы армии России получили приказ о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

В ведомстве отметили, что распоряжение дал Верховный Главнокомандующий и президент страны Владимир Путин после переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом.

В этот самый момент в зоне специальной военной операции (СВО) находились семь дронов отечественной армии, они все были нацелены на объекты энергетической инфраструктуры, связанные с военно-промышленным комплексом, в Николаевской области.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) обезвредили дроны. Один из них был сбит истребителем Воздушно-космических сил РФ, а шесть других — самоходным зенитным ракетно-пушечным комплексом (ЗРПК) «Панцирь-С1».

В свою очередь киевский режим спустя несколько часов после завершения диалога лидеров двух мировых держав совершил атаку тремя беспилотниками на объект энергетической инфраструктуре в станице Кавказская на Кубани. В результате атаки дрона на объекте, который помогает перевалке нефти, произошло возгорание. Пожар вспыхнул на площади 1700 квадратных метров.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал об этой атаке.