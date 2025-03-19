Прощание с Бедросом Киркоровым состоится 21 марта в Москве

Фото: Юрий Самолыго/ТАСС

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Народного артиста РФ похоронят на Троекуровском кладбище.

Народного артиста РФ Бедроса Киркорова похоронят 21 марта на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает помощник музыканта.

О смерти Бедроса Киркорова сообщил его сын Филипп. В личном блоге он сообщил, что смерть наступила в 15:37 по московскому времени.

Это произошло 18 марта, причиной стала острая сердечная недостаточность. Бедрос скончался у себя дома, но сына рядом не было — Филипп в это время находился на съемках в Марокко.

Бедросу Киркорову было 92 года. Он родился 2 июня 1932 года в Варне в армянской семье. Является Лауреатом международных конкурсов в Париже, Бухаресте и Варшаве.

В 1992 году ему присвоили звание заслуженного артиста России. Таким образом, Бедрос стал первым иностранным артистом, получившим такое звание.

В 2012 году он стал народным артистом РФ. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2005).

В декабре 2024 года СМИ сообщали об ухудшении здоровья Киркорова-старшего: он попал в реанимацию.

Ранее 5-tv.ru писал, что бывшая домработница семьи Киркоровых Людмила поделилась воспоминаниями о последней встрече с ныне покойным народным артистом РФ Бедросом Киркоровым. Женщина рассказала, что Бедрос предчувствовал свою смерть и говорил о своем плохом здоровье.