Пропавшую в Ачинске 15-летнюю школьницу нашли живой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Она находилась в квартире одного из домов в городе Назарово.

Пропавшую в Ачинске 15-летнюю Дарью нашли в квартире одного из домов в городе Назарово. Об этом сообщили в управлении СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По данным источника 5-tv.ru, школьницу никто не похищал.

Фото: ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Об исчезновении несовершеннолетней девушки стало известно накануне. По данным правоохранителей, она вышла из дома 18 марта около 16:00.

Через два часа на телефон отца подростка от неизвестного абонента пришло видеосообщение, в котором говорилось о похищении подростка. На кадрах Анна попросила перевести похитителям 500 тысяч рублей для ее освобождения. Мужчина сразу же обратился в полицию, возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека в отношении заведомо несовершеннолетнего».

Следствие выяснило, что перед исчезновением Дарья поехала на такси на кладбище. Правоохранители установили и осмотрели место, где предположительно было записано видео.

1/4 Фото: ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия 2/4 Фото: ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия 3/4 Фото: ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия 4/4 Фото: ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Кроме того, следователям удалось допросить водителя такси, который привез туда подростка. Они пришли к выводу, что Дарья могла сама записать видео отцу.

Ранее корреспондент 5-tv.ru пообщался с соседями семьи. Они охарактеризовали ее как положительную, отметив, что не замечали каких-либо скандалов.

«Девочку знаю хорошо, уже шесть лет как знаю. Семья положительная, всегда тишина. Никаких скандалов, никакой ругани. Даша хорошая очень девочка. Всегда поздоровается, доброжелательная такая. Плохого вообще ничего не могу сказать», — рассказала одна из соседок.

Местные жители также отметили, что у родителей Дарьи свой бизнес.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пятеро подростков изнасиловали девушку в электричке ночью.