Не всем подходит: от чего зависит чувствительность человека к кофеину

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Зная особенность своего ДНК, можно правильно скорректировать питание.

Непереносимость кофеина может быть заложена в ДНК. Об этом изданию Газета.ру рассказала кандидат биологических наук, биолог Екатерина Суркова.

По словам специалиста, скорость метаболизма кофеина и сила его воздействия на организм зависят от белков-ферментов, которые зашифрованы в генетическом коде человека.

«Например, у людей с определенным вариантом гена ADORA2A даже небольшие дозы кофеина могут вызывать значительные побочные эффекты, такие как: нервозность, тревога, учащенное сердцебиение, бессонница», — пояснила биолог.

Для обычного человека дневная норма этого вещества в день равна трем чашкам кофе, утверждает эксперт. Однако для тех, у кого к кофеину повышенная чувствительность, и одна порция данного напитка может спровоцировать неприятные симптомы.

В человеческом организме всегда присутствует вещество аденозин, которое оказывает на нас тормозящее действие. Кофеин же блокирует аденозин, а значит, вместо расслабления у людей, наоборот, усиливается внимание и повышается скорость реакции, пояснила Суркова.

Специалист утверждает, что кофеин содержится не только в кофе, но и в чае, энергетических напитках, горьком шоколаде и даже в некоторых лекарствах. Правильно скорректировать питание можно, зная свою генетическую предрасположенность к непереносимости данного вещества.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что продают под видом настоящего кофе.