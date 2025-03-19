Лучшие против лучших: хоккеист Кузнецов поддержал идею матчей НХЛ с КХЛ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

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Организовать игры в России и Соединенных Штатах договорились лидеры двух стран Владимир Путин и Дональд Трамп.

Звезды отечественного спорта поддержали идею проведения хоккейных матчей между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ.

Организовать игры в России и Соединенных Штатах договорились лидеры двух стран Владимир Путин и Дональд Трамп.

Идею поддержали двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов, главный тренер СКА Роман Ротенберг и министр спорта Михаил Дегтярев. А звезда НХЛ и КХЛ Евгений Кузнецов дал по этому поводу эксклюзивный комментарий «Известиям».

«Я надеюсь, что скоро все разрешится и лучшие будут играть против лучших. Я считаю, это правильно. А наше дело — играть в хоккей», — сообщил двукратный чемпион мира по хоккею Евгений Кузнецов.

Подробностей будущих противостояний на льду пока нет. Матчи между клубами из разных лиг проходили еще в советские годы. А идея продолжить традицию, устроив товарищеские игры с участием команд НХЛ и КХЛ, возникла еще 2008 году.