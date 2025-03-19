Крупная нарколаборатория ликвидирована в Ленинградской области

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

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В ходе обыска изъято 30 килограммов вещества, содержащего метадон, а также реактивы и оборудование для производства наркотиков.

Крупную нарколабораторию накрыли в Ленинградской области.

Цех по производству запрещенных препаратов силовики обнаружили в одном из частных домов. Во время обыска они изъяли более 20 пакетов с веществом белого цвета массой почти 30 килограммов. А также канистры с реактивами и другое оборудование для производства наркотиков.

Экспертиза установила, что конфискованная смесь содержит метадон. Подозреваемых — местного жителя и двух уроженцев Смоленской области — задержали.