Жестокое нападение алабая: хозяйка собаки получила семь лет колонии

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Пострадавший до сих пор не может говорить и восстанавливается после тяжелых травм.

Семь лет колонии и почти миллион рублей компенсации, такую цену заплатит жительница Нижнего Новгорода за жестокое нападение на соседа.

Женщина натравила своего алабая на мужчину, который получил рваные раны и едва выжил после атаки. Суд не только отправил владелицу агрессивного пса за решетку, но и обязал выплатить пострадавшему 800 тысяч рублей. С деталями дела ознакомился корреспондент «Известий» Евгений Наприенко.

В суд обвиняемая в покушении на убийство пришла с группой поддержки. Мрачное лицо и нежелание отвечать на вопросы журналистов. На скамье подсудимых Алена Щеклеина оказалась после схватки своей бойцовской собаки с соседом.

Появились кадры, сделанные сразу после жестокого нападения. Алабай спокойно разгуливает по улице. За кадром родственники пострадавшего, которые едва могут говорить.

Алабай прогрыз мужчине горло и руку. Компания соседей отдыхала на улице, как вдруг с соседнего участка донеслась команда «фас» и собака уложила мужчину на землю. Бойцовский пес несколько минут беспощадно грыз свою жертву. Отогнать собаку, которую боялся весь поселок, было невозможно. Только лишь силой очевидцам удалось спугнуть агрессивное животное.

«Соседка открыла калитку и сказала команду «Фас» своей собаке. Собака повалила моего папу. Мы все кинулись сразу с палками, с чем только можно. Я ору на соседку: «Убери свою собаку!» — сообщила дочь пострадавшего Ксения.

Александр Козуб с тяжелыми травмами был доставлен в больницу Нижнего Новгорода. Спустя полгода он все еще не может говорить. Для общения использует ручку и бумагу. У мужчины сломана челюсть, не функционирует рука. Родственники купили протез. Всего же на лечение уже потрачено больше миллиона рублей.

«У него курсы физиотерапии, потому что и шея, и рука не работают. С челюстью ничего делать не будут, потому что там сломана подъязычная кость. Челюсть сломана, то есть ее восстановить просто невозможно», — рассказала мать пострадавшего Наталья.

Выяснилось, что хозяйка алабая натравила огромного пса на дочь пострадавшего, с которой у нее был конфликт. Александр Козуб лишь спасал родного человека. Пока мужчина учился жить в новых реалиях, обвиняемая несколько раз просила суд изменить и так достаточно мягкую меру пресечения.

«Я уж не прошу о подписке. Хотя бы запрет определенных действий. Потому что пора уже и на работу выходить», — заявила она.

Но все же обвиняемой придется забыть о работе и доме как минимум на семь лет. Именно на такой срок суд отправил хозяйку алабая в колонию общего режима. Пока женщине надевали наручники, она прощалась с родными.

В судебной практике это одно из суровых решений суда. Алену Щеклеину судили по достаточно тяжкой статье — покушение на убийство.

С начала 2025 года статистика нападений собак на людей только растет. По предварительным подсчетам, как минимум в 24 регионах есть жертвы. Нападали на людей не безнадзорные псы, а в ряде случаев были домашние, у кого есть свой хозяин. Только вот гуляли они без поводка и намордника.

В Госдуме намерены внести поправки в Уголовный кодекс. Но даже предлагаемые меры куда мягче, чем суд применил к жительнице Нижегородской области. До трех лет лишения свободы за гибель после нападения собаки. Изменения планируют внести и в Административный кодекс — штраф до 50 тысяч рублей за самовыгул питомцев. Даже если они никому не помешали.