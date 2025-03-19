Требуют выкуп: в Красноярском крае похитили девушку-подростка

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия; 5-tv.ru

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Было возбуждено уголовное дело.

В городе Ачинск в Красноярском крае похищена несовершеннолетняя девушка, за которую требуют выкуп. Об этом сообщила пресс-служба управления Следственного комитета (СК) России по региону.

По данным правоохранительных органов, 18 марта около 16:00 15-летняя девушка вышла из дома. Спустя два часа на телефон отца пропавшей от неизвестного абонента пришло видеосообщение, в котором говорилось о похищении подростка. За свободу дочери у родителей требуют денежный перевод в размере 500 тысяч рублей.

Фото: ВКонтакте/vadashkaa

Возбужденно уголовное дело по статье «Похищение человека в отношении заведомо несовершеннолетнего».

Старший помощник руководителя по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ ГСУ СК России по Красноярскому краю Юлия Арбузова уточнила, что о девушке в ее образовательном учреждении отзываются положительно. Кроме того, семья похищенной ранее не попадала в поле зрения полиции.

«Накануне исчезновения конфликтов в семье, со сверстниками, одноклассниками, друзьями не происходило. На момент пропажи при ней находился ее мобильный телефон и планшет», — пояснила представитель ведомства.

Сейчас проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что студентка из Таганрога подстроила свое похищение и вымогала деньги у родителей.