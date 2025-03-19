Тела двух детей нашли в пруду подмосковной Щербинки

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

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По факту случившегося проводится проверка.

В Подмосковье двое детей погибли, провалившись под лед водоема. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в своем Telegram-канале.

В пруду города Щербинка были найдены тела двух детей: восьмилетнего мальчика и семилетней девочки. Признаков того, что смерть была насильственной, правоохранительные органы не обнаружили.

«По предварительным данным, дети вышли на лед водоема, провалились под лед, ушли под воду и не смогли самостоятельно выплыть», — информирует ведомство.

Установление обстоятельств и процессуальная проверка произошедшего находятся под контролем прокуратуры Троицкого и Новомосковского административных округов.

Кроме того, ведомство напомнило о мерах безопасности и необходимости объяснять детям об угрозе, которой они себя подвергают, выходя на лед.

Ранее 5-tv.ru писал о том, в Северной Осетии стая собак напала на ребенка. Во Владикавказе 11-летнего мальчика покусала стая собак. У ребенка пострадали ноги. Ему потребовалась медицинская помощь. По факту произошедшего возбужденно уголовное дело и организована процессуальная проверка.