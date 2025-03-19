«Делает нас личностью»: Лянка Грыу про важность кризиса среднего возраста

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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По мнению знаменитости, этот период жизни нужно правильно встретить.

Актриса Лянка Грыу воспринимает кризис среднего возраста, как возможность стать личностью. Об этом артистка рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьере сериала START «Опасная Близость».

По словам знаменитости, кризиса среднего возраста избежать не выйдет, но к нему нужно правильно отнестись, тогда получится извлечь пользу для своего внутреннего «я».

«Это время, которое делает нас личностью, поэтому избегать его не надо. Его нужно правильно встретить: в правильном обществе, с правильными людьми, с внутренним принятием и спокойствием», — уверена актриса.

В этот период человек начинает по-другому смотреть на мир, благодаря чему он проливает много слез, расстается с одними людьми, встречает новых. Однако это не означает, что мы должны быть несчастными — совсем наоборот.

«Происходит переоценка ценностей, и ты, наконец, начинаешь отвечать себе на вопросы: „Чего я хочу? Куда я иду? Почему это делаю? Что меня зажигает? Кого я люблю?“ Из-за этого происходит много трагедий, и в то же время появляется шанс на счастье», — объяснила артистка.

У самой актрисы кризис среднего возраста уже прошел.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лянка Грыу мечтает сняться в азиатском кино.