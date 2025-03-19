Корабль Crew Dragon с россиянином на борту успешно приводнился
НАСА: экипаж Crew-9 с космонавтом Горбуновым приводнился у берегов Флориды
Фото, видео: Reuters/NASA TV; 5-tv.ru
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С экипажем все в порядке, его уже доставили на берег.
Космический корабль Crew Dragon вернулся на Землю/ Капсула с экипажем приводнилась в Атлантическом океане — у берегов Флориды. Спуск занял порядка 16 часов.
На борту корабля — международная команда. В ее составе и наш соотечественник Александр Горбунов. Космонавт провtл на орбитальной станции около полугода. Но по-настоящему долгожданным — стало возвращение астронавтов, которые буквально застряли на МКС. Они отправились в космос на корабле Starliner от компании Boeing.
Но после стыковки — аппарат вышел из строя. В итоге миссия американцев несколько затянулась. Вместо одной недели — они провели на орбите аж девять месяцев.