Корабль Crew Dragon с россиянином на борту успешно приводнился

Фото, видео: Reuters/NASA TV; 5-tv.ru

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С экипажем все в порядке, его уже доставили на берег.

Космический корабль Crew Dragon вернулся на Землю/ Капсула с экипажем приводнилась в Атлантическом океане — у берегов Флориды. Спуск занял порядка 16 часов.

На борту корабля — международная команда. В ее составе и наш соотечественник Александр Горбунов. Космонавт провtл на орбитальной станции около полугода. Но по-настоящему долгожданным — стало возвращение астронавтов, которые буквально застряли на МКС. Они отправились в космос на корабле Starliner от компании Boeing.

Но после стыковки — аппарат вышел из строя. В итоге миссия американцев несколько затянулась. Вместо одной недели — они провели на орбите аж девять месяцев.