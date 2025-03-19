Легкий шопинг: в России резко подскочили продажи летней одежды
В России продажи летней одежды подскочили из-за теплой весны
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
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Переходить к более невесомым нарядам в межсезонье стоит аккуратно.
Россияне ринулись менять гардероб! Продажи летней одежды уже сделали резкий скачок — и выросли в среднем почти на 45% по сравнению с прошлым годом. Об этом сегодня пишут «Известия.»
Причина такой активности, по мнению аналитиков, кроется в погоде. Готовясь к потеплению, которое пообещали синоптики — жители страны и начали заранее скупать легкие вещи.