Без лодки не выбраться: паводки пришли в два российских региона

Фото, видео: 5-tv.ru

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Дорожные службы ведут дежурство в усиленном режиме.

А сейчас — к ситуации с весенними паводками. Сначала кадры из Саратовской области. Бурным потоком там смыло плотину. Кроме того, из-за перелива воды прикрыли движение по мосту через реку Большой Иргиз. Отрезанными оказались сразу три села.

Самая сложная ситуация сейчас в Челябинской области. Там разлилась река Сим, затопив больше полусотни участков в городе Аша. Введен режим ЧС, местами дома погрузились в воду по крышу.

Паводок пришел в регион на фоне резкого потепления. Ледяные глыбы создали заторы на реке, что спровоцировало подъем уровня воды. В итоге, отрезанным оказался и небольшой поселок Александровский — там затопило единственную дорогу. Добраться до него теперь можно только на лодках.

Похожая ситуация сейчас и в Башкирии. Оперштаб круглосуточно ведет мониторинг обстановки. Уже принято решение увеличить группировку спасателей и отправить к новым местам подтоплений — лодки и спецтехнику. Но, похоже, вода прибывает слишком быстро — и далеко не всех успевают вовремя вывозить с опасных территорий.

За прошедшие сутки в некоторых местах зафиксировали стремительный рост уровня воды — сразу на три метра. Спасатели наблюдают за паводками с помощью дронов. Так, на реке Инзер обнаружили затор длиной порядка 300 метров, из-за которого подтопило целую деревню. Принято решение об эвакуации 80 жителей, среди которых 17 детей. Людей разместят в школе, где уже готовят запасы еды, воды и лекарств.

Еще 13 населенных пунктов сейчас на особом контроле — вода может прийти туда в любую минуту.





