Сбой в работе соцсети «ВКонтакте»: получено более 35 тысяч жалоб пользователей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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Количество обращений по нестабильной работе соцсети возрастает с каждым часом.

В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел крупный сбой, о чем свидетельствуют данные сервисов Downdetector и «Сбой.рф». По имеющейся информации, проблемы также затронули некоторые сервисы компании VK: «VK Видео», «VK Мессенджер» и «VK Музыка».

На момент 4:00 по московскому времени за час на работу соцсети поступило более 35 тысяч жалоб. Большинство пользователей сообщают о сбоях в работе сайта (80%), мобильного приложения (10%) и ленты.

Чаще всего жалобы поступают из крупных городов: 26% пользователей из Москвы, 12% из Новосибирской области и 12% из Санкт-Петербурга.

Стоит отметить, что сбой в работе «ВКонтакте» также наблюдался в начале марта, когда пользователи сообщали о проблемах с загрузкой сайта, приложения и видео. Тогда пик жалоб пришелся на 0:30 по Москве.

Пользователи до сих пор продолжают сообщать о проблемах, и ситуация остается под контролем. Команда «ВКонтакте» сообщает, что работает над устранением неполадок.

Ранее 5-tv.ru писал, что пользователям веб-версии VK Видео стал доступен режим «Картинка в картинке».