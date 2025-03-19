В Тульской области отразили атаку украинских БПЛА

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Вражеские беспилотники были уничтожены.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил в своем Telegram-канале об отмене режима опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Отбой опасности атаки БПЛА в Тульской области!» — написал он.

По информации губернатора, в небе над регионом штатными средствами Минобороны РФ была проведена работа по уничтожению вражеских беспилотников.

Уточняется, что разрушений и пострадавших нет, и ситуация находится под контролем. Оперативные службы продолжают свою работу.

Режим опасности атаки БПЛА был объявлен в Тульской области 18 марта в 21:57 по московскому времени и действовал до 01:30 также по Москве 19 марта.

Кроме того, МЧС России до этого сообщило о подобной угрозе в Тамбовской области, призывая местных жителей к повышенной бдительности и соблюдению мер безопасности через мобильное приложение.

На регионы РФ регулярно совершаются атаки с украинской стороны после начала специальной военной операции, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ задействуют не только беспилотники, но и обстреливают регионы у границы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что силы ПВО уничтожили шесть украинских БПЛА над регионами России.