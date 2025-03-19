Где дорога, там и путь: для туроператоров предложили ввести новые штрафы

Фото, видео: 5-tv.ru

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За первое нарушение взыскание может быть сопоставимо со стоимостью путевки.

Отечественные туристические компании ждет очень необычный сезон. Дело в том, что есть предложение… штрафовать все агентства на миллионы рублей и даже исключать из реестра туроператоров. В том случае, если они не вносят данные о путешественниках в единую систему.

Из последних попыток эта — самая перспективная для того, чтобы вывести на чистую воду «серых» агентов и защитить туристов от аферистов. А вот не скажется ли это на ценах — разобрался корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Торговый центр в столице. Адрес туристической компании мы нашли в Интернете, но уже на месте выяснилось, что никакого офиса у конторы здесь нет. Владелец все путевки оформляет удаленно, личная встреча необходима только для передачи денег и подписания документов. Место не называет.

Мы проверили — в реестре турагентств фирма на самом деле сейчас не числится. Таких сомнительных агентов сотни по всей стране — они называют себя туроператорами, обещают клиентам невероятные скидки, а после оплаты не вносят, как положено, ваши данные в единую информационную систему. И зачастую пропадают с вашими же деньгами.

«Недобросовестные турагенты пытаются сэкономить на налогах, не проводят по бухгалтерии вот эти деньги от клиентов, соответственно, клиент не сможет найти себя в базе данных электронной путевки», — рассказал гендиректор компании-туроператора Дмитрий Арутюнов.

Недобросовестных туроператоров уже скоро будут наказывать вплоть до приостановки их деятельности — если правительство одобрит предложение общественников. Главным инструментом должны стать большие штрафы.

«За первое нарушение, за одну невнесенную путевку должен быть штраф в размере стоимости путевки, за повторное нарушение в размере уже оборотный штраф за предшествующий год, а если систематически должна речь идти за исключение из реестра», —

рассказал Олег Павлов, председатель Общественного совета при Роспотребнадзоре.

С ноября 2023 года туроператоры обязаны заносить в систему информацию ю о туристах на зарубежных курортах, с осени прошлого года — о тех, кто путешествует по России. Это должно было повысить прозрачность рынка и гарантировать отдыхающим выплаты при наступлении страховых случаев.

Агенты собирают сведения о каждом туристе, это направление туда и обратно, стоимость маршрута, после заключения сделки информация автоматически передается в систему.

За туристических операторов, которым грозят серьезные финансовые потери, уже заступились в российском союзе туриндустрии. Мол, если билеты турист купил самостоятельно, а отель забронировал у турфирмы данные не попадают в базу данных, да и сама система «электронная путевка» пока не совершенна.

«Есть очень много технических ошибок, несоответствий, не всегда объективная передача информационных данных», — считает вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

Но пробелами пользуются недобросовестные продавцы туристических услуг. Одна из пострадавших — Елена — оформила путевку в Турцию отдав 350 тысяч рублей. Поездка должна была состоятся осенью прошлого года:

«Мы уже должны были выезжать в аэропорт и звонит она и говорит, что принимающая сторона якобы перепутала даты вылета. На тот момент была суббота, и мы в субботу не сможем вылететь, а сможем улететь только во вторник».

Но ни во вторник, ни через неделю Елена и ее семья на море так и не улетели. Пострадавших от действий турагента Анны Орловой оказалось много — кто-то о невылете узнавал уже в Москве в аэропорту на стойке регистрации. Съемочной группе «Известий» удалось разыскать Орлову, но разговора не получилось:

— Все-таки ваше мнение. Вас обвиняют.

— До суда никаких комментариев.

— А когда будет суд?

— Еще не известно.

— А с вами можно будет потом связаться?

— До свидания.

В отношении Орловой возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Официально она работает экономистом в противотуберкулезном диспансере, но ее ИП продолжает действовать, а значит турагент может и дальше вести свой бизнес. О котором никто не будет знать.