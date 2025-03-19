«Надо вооружаться»: кто больше всех в ЕС испугался разговора Путина и Трампа
Bild: Европа в панике из-за разговора Путина и Трампа
Фото, видео: 5-tv.ru
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Различные страны Европы встревожились «на свой манер».
Прекращение обстрелов и боевых действий — это одна из первоочередных целей переговоров между Москвой и Вашингтоном. Но телефонная беседа Путина и Трампа вызвала панику и страх европейских руководителей, которые, как пишет сегодня Bild, опасаются, кардинальной смены ситуации.
И этим вечером стало понятно, кто стоит во главе западного лагеря, поддерживающего продолжение боевых действий. Первым из лидеров Старого Света отреагировал Макрон, заявив, что теперь Франции и всей Европе надо вооружаться, чтобы избежать войны. Российская угроза — это главная страшилка, которой пугают обычных европейцев.
Встревожены Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша — они боятся появления нашей армии на своей территории. И даже собираются выйти из Конвенции о запрете противопехотных мин — якобы, чтобы можно было остановить российские войска.