Президент КХЛ Морозов заявил о готовности провести матчи с участием игроков НХЛ

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

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Американский лидер Дональд Трамп поддержал инициативу российского коллеги устроить состязание между хоккеистами из РФ и США.

Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) готово взять на себя организацию и проведение матчей против игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом в интервью журналистам ТАСС сообщил глава КХЛ Алексей Морозов.

Во вторник стало известно, что в ходе телефонных переговоров президент США Дональд Трамп поддержал инициативу своего российского коллеги Владимира Путина устроить хоккейные матчи в Штатах и РФ между игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ. С 2022 года сборная РФ отстранена от участия в международных соревнованиях, хотя и сохраняет право выступить на Олимпийских играх.

«Мы всегда были приверженцами мира, открыты к спортивному диалогу между лигами и конструктивным взаимоотношениям. И в соответствии с поручением нашего президента будем готовы организовать все необходимые мероприятия», — прокомментировал ситуацию, которая, очевидно, сдвинулась с мертвой точки, Алексей Морозов.

Всего между клубами КХЛ и НХЛ были проведены три матча. В 2008 году магнитогорский «Металлург» в швейцарском Берне проиграл «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 3:4, в 2010 году петербургский СКА одержал победу над «Каролиной» со счетом 5:3, состязание состоялось в Северной столице. (5:3). В том же 2010-м рижское «Динамо» на своем льду провело выставочную игру с «Финиксом», американцы победили — 3:1.

Ранее 5-tv.ru писал об успехах легенды хоккея Александра Овечкина на пути к рекорду Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в НХЛ.