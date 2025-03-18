Путин и Трамп договорились о проведении матча КХЛ против НХЛ

Фото: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Александр Федоров

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Эту идею предложил российский президент.

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп договорились о проведении хоккейного матча между командами КХЛ и НХЛ. Об этом стало известно в ходе телефонного разговора президентов, сообщается на сайте Кремля.

Известно, что подобную идею предложил Путин, а Трамп, в свою очередь, поддержал это предложение.

«Дональд Трамп поддержал идею Владимира Путина организовать хоккейные матчи в США и России между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что с 2022 года сборная России по хоккею отстранена от участия в международных соревнованиях. При этом команда все еще имеет возможность выступить на Олимпийских играх 2026 года, так как соответствующее решение остается за Международным олимпийским комитетом (МОК).

Телефонный разговор лидеров России и США состоялся вечером 18 марта. Он длился более полутора часов. Разговор президентов — второй прямой контакт между ними с начала нового срока американского лидера. Первый состоялся 12 февраля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин и Трамп обсудили улучшение двусторонних отношений между США и Россией. В ходе телефонного разговора президенты отметили важность прекращения распространения стратегического оружия.