Фото: © РИА Новости/Михаил Метцель

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Россия и США немедленно начинают переговоры об аспектах урегулирования конфликта на Украине на Ближнем Востоке.

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею американского коллеги Дональда Трампа о взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. Об этом сообщили в Кремле по итогам телефонного разговора президентов.

Путин заявил о готовности к совместной с американскими партнерами проработке возможных путей урегулирования на Украине, которое должно быть устойчивым и долгосрочным. В Кремле сообщают, что Россия в качестве жеста доброй воли передаст Киеву 23 тяжело раненых украинских боевика.

Ключевым условием для разрешения конфликта на Украине мирным путем Кремль назвал полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведданных Киеву. Путин и Трамп согласились, что первыми шагами в украинском урегулировании должны быть «перемирие в сфере энергетики и инфраструктуры». Россия и США немедленно начинают переговоры об аспектах урегулирования конфликта на Украине на Ближнем Востоке.

Телефонный разговор лидеров России и США состоялся вечером 18 марта. Он длился более полутора часов. Разговор президентов — второй прямой контакт между ними с начала нового срока американского лидера. Первый состоялся 12 февраля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия и США создадут экспертные группы по украинскому урегулированию.