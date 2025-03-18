Фото: www.globallookpress.com/Sergey Elagin

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В Кремле сообщают, что Россия в качестве жеста доброй воли передаст Киеву 23 тяжело раненых украинских боевика.

Россия и США создадут экспертные группы по украинскому урегулированию. Об этом заявили в Кремле по итогам телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

Путин заявил о готовности к совместной с американскими партнерами проработке возможных путей урегулирования на Украине, которое должно быть устойчивым и долгосрочным. В Кремле сообщают, что Россия в качестве жеста доброй воли передаст Киеву 23 тяжело раненых украинских боевика.

Также российский лидер поддержал идею Трампа о взаимном отказе РФ и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре и дал такую команду военным, заявил Кремль.

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