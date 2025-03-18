В Минюсте РФ заявили о намерении передать иностранным государствам 500 осужденных

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Из них уже выдано 224 человека.

Министерство юстиции России за 2024 год передало 224 осужденных иностранным государствам. Об этом сообщил министр юстиции РФ Константин Чуйченко.

По его словам, это на 50% превышает показатель 2023 года. Он также отметил, что в течение текущего года ведомство планирует экстрадировать около 500 осужденных в России иностранных граждан.

«В этом году мы поставили планку в два раза выше и планируем передать уже 500 осужденных», — сказал он на расширенной коллегии Минюста.

Спикер подчеркнул, что эффективность ведомства в этой области определяется множеством факторов, на некоторые из которых министерство не может повлиять.

Чуйченко также сообщил, что Министерство юстиции РФ к марту исключило из реестра иностранных агентов 224 человека и организации. По его словам, всего в данном списке содержатся данные о 953 иноагентах.

В ходе выступления министр также отметил, что в 2024 году Минюст отменил свыше 1,7 тысячи ведомственных приказов и распоряжений, которые утратили силу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Польша отказывается экстрадировать преступников в Россию.