Вдул бы или не вдул бы: Погребняк объяснила шокирующие слова Чумакова

Погребняк: жена Чумакова не обижается на его слова об их первой встрече

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Скандал вокруг последнего интервью певца не утихает.

Модель Мария Погребняк решила вступиться за певца Алексея Чумакова, заявив, что его жена не видит проблемы в его откровенности.

Несколько дней назад в интервью Светлане Бондарчук Алексей Чумаков поделился своими мыслями о знакомстве с Юлией Ковальчук. Его фраза «У меня тогда были критерии типа вдул бы или не вдул бы. Назовем так — вдул с последствиями» вызвала шквал критики. Многие сочли его слова неуважительными и оскорбительными по отношению к жене.

В своем Telegram-канале Погребняк заступилась за артиста, объяснив, что не видит криминала в его словах.

«Чумаков не стал приукрашивать прошлое, не спрятался за заезженными фразами вроде „любовь с первого взгляда“. Его жена, зная контекст их отношений, не видит проблемы — возможно, за этой прямотой стоит взаимное доверие. Кроме того, многие пары начинаются с физического влечения, которое позже перерастает в нечто большее», — написала модель.

Она также подчеркнула, что Чумаков просто был честен и не стал играть для публики, в отличие от многих знаменитостей, которые предпочитают говорить шаблонами.

Однако защита Погребняк не остановила волну критики в адрес Чумакова. Фанаты пары продолжают сочувствовать Юлии Ковальчук и осуждать певца. В комментариях к интервью Чумакова называют «инфантильным самовлюбленным мальчиком», «подростком» и даже «днищем».

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Чумаков ответил на критику после своего интервью о жене.