Был настоящим товарищем: Лев Лещенко выразил соболезнования Филиппу Киркорову

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Часть своего таланта Бедрос Киркоров передал сыну.

Народный артист России Бедрос Киркоров был настоящим товарищем, а также очень благородным и симпатичным человеком. Об этом сообщил народный артист РСФСР Лев Лещенко эксклюзивно в комментарии 5-tv.ru.

«Он был не только отцом Филиппа, но и нашим товарищем, с которым мы прошли по жизни. Я учился с ним, я поступил в ГИТИС, когда он заканчивал, и с тех пор, с 1964 года мы не переставая общались — фестивали, поездки, выступления на радио, на телевидении», — сообщил эстрадный певец.

Кроме того, Лещенко отметил, что Киркоров-старший никогда не говорил плохих вещей о других людях. Он был прекрасным музыкантом, хорошим певцом и очень талантливым человеком. А часть своего таланта артист передал сыну Филиппу.

Ранее 5-tv.ru раскрыл причину смерти Бедроса Киркорова. Он умер в возрасте 92 лет сегодня в 15:37 по мск. Его сын Филипп попрощался с отцом в публикации в личном блоге в соцсетях. Артист отметил, что папа ушел из жизни, но из его сердца не уйдет никогда.