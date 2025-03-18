Защита от мошенников: банки будут уведомлять родителей о выдаче карт детям

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Новое правило начнет действовать 29 марта.

Все банки будут обязаны уведомлять родителей о выдаче карт подросткам с 29 марта.

Речь идет о клиентах в возрасте от 14 до 18 лет. Также законные представители будут узнавать обо всех операциях по счету ребенка. Способ информирования пропишут в договоре.

По данным Центробанка, все чаще кибераферисты вовлекают в свои схемы детей, а те выступают в роли так называемых дропперов. С помощью своих карт обналичивают деньги. А если их поймают, то платить по счетам приходится родителям.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мошенники изобрели способ, с помощью которого можно получить доступ к сим-карте и мобильному банку. Злоумышленники звонят, представляются сотрудниками компании оператора мобильной связи, а затем просят ввести комбинацию определенных цифр.