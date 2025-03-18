Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа: эксклюзивные кадры из региона

Фото, видео: www.globallookpress.com/PPI; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Авиаудары начались после двух месяцев перемирия. В анклаве погибли уже сотни человек.

Для жителей Газы возобновление огня стало трагедией. Многие в надежде на длительное перемирие начали восстанавливать свои разрушенные дома. Теперь крупные города анклава снова под огнем. Корреспондент «Известий» Вафаа Хаджадж увидела последствия бомбардировок.

«413 палестинцев стали жертвами возобновления израильской военной операции в секторе Газа, которая началась с интенсивной бомбардировки с воздуха различных районов региона поздно ночью. Большинство жертв — женщины и дети. Это похоже на первые моменты войны», — рассказала журналист.

Жители анклава оплакивают своих родных: всех, кто погиб во время ночного авианалета израильтян.

«Никто такого не ожидал. Мы только вернулись, думали, будет мирное соглашение, начали восстанавливать наши дома, только смогли вздохнуть спокойно. А нам сперва закрыли КПП, потом началась стрельба, и теперь это. Бойня. Не знаю, долго ли мы выдержим», — поделился палестинский беженец.

В Газе уцелело не так уж и много целых строений: по оценкам Организации Объединенных Наций (ООН), Израиль уничтожил почти 70% жилого фонда. Неудивительно, что в редких сохранившихся домах селятся сразу несколько семей люди селятся по многу. И когда с неба посыпались бомбы, гибель тоже оказалась массовой.

«Мы проснулись для предрассветной молитвы, и тогда же услышали громкий взрыв, а сразу после этого окна разлетелись вдребезги, нас засыпало осколками камней, все покрылось пылью. Вышли наружу, там целые дома превратились в груды обломков, возможно, там, в руинах есть ещке выжившие, но мы не можем их вытащить своими силами», — поделился житель сектора Захария Аз-Зайн.

«Масштаб атаки просто чудовищный, это самый настоящий геноцид. То, что сзади меня — это бесчеловечно, это безумно», — сообщил житель Газы Хаэль Маката.

Внятных объяснений своим действиям израильская сторона не предоставила. Только в ЦАХАЛ заявили, что им надо было ударить по неким объектам, которые якобы принадлежали палестинской организации ХАМАС. Но палестинцы говорят, что снаряды сыпались на всех подряд.

Число пострадавших идет на сотни, причем никто точно не может сказать, сколько их: в больницы доставили примерно 700 раненых, а сколько их остается под завалами — никто даже приблизительно сказать не может.