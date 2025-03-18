Несмотря на санкции: Путин на съезде РСПП заявил о рекордных темпах роста промышленности

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Метцель; 5-tv.ru

Ограничения со стороны Запада стали, по словам президента, нормой и даже драйвером.

Против российских компаний и физических лиц ввели почти 29 тысяч санкций. Это больше, чем против всех остальных стран вместе взятых.

Такую статистику Владимир Путин привел сегодня, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Но наши компании адаптировались к ограничениям, а еще сработал эффект бумеранга. Отечественная экономика растет и превосходит показатели, например, стран «Большой семерки». О ключевых заявлениях президента рассказал корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

Великого русского реформатора Петра Столыпина устанавливают на фоне экрана с достижениями уже современной российской промышленности. Намек понятен — в экономике и сейчас доминирует здоровый консерватизм с опорой на собственные ресурсы. Западные санкции стали нормой и даже драйвером. Владимир Путин подчеркивает: это новая реальность.

«Что будет дальше с нелегитимными санкциями в отношении России? Снимут их, оставят, усилят? Предлагаю исходить из следующих соображений. Санкции — это не временные или точечные меры. Это механизм системного стратегического давления на нашу страну. У наших конкурентов всегда будет стремление сдержать нашу страну, ослабить ее экономические и технологические возможности. Причем, если раньше Западные так называемы „элиты“ пытались придать этому противодействию хоть какую-то видимость приличия, то сейчас им похоже стесняться и не нужно», — сказал глава государства.

Президент озвучивает точные подсчеты Министерства финансов России: против нашей страны ввели ровно 28 595 санкций. При этом раскручивается спираль глобальных торговых войн. Все это отчаянная попытка Запада вернуть экономическое доминирование. Но поезд уже ушел.

«Рост ВВП Еврозоны составил 0,9%. А семерки — „Большой семерки“. Почему она большая? Непонятно. Там, куда ни посмотришь, на карте не видно никого. У них 1,9% рост. А БРИКС — 4,9%. В России два года подряд — 4,1%», — заявил Владимир Путин.

Отсюда понятное желание многих западных компаний вернуться на российский рынок. Президент напоминает: многие уходили, громко хлопнув дверью. И этого забывать нельзя.

«Захотели продать свой российский сегмент, зачастую с большим дисконтом. Либо того хуже, начали саботировать деятельность и тем самым поставили в уязвимое положение целые коллективы, своих российских клиентов, поставщиков, подрядчиков. Кстати, эти компании вам хорошо известны. В них мы были вынуждены ввести временное управление», — отметил глава государства.

Принимать обратно будут только с учетом интересов российского бизнеса. Его, впрочем, перспектива соперничества не пугает.

«Мы не боимся возможной конкуренции с западными компаниями, потому что мы конкурентоспособны по продукту», — сказал генеральный директор ПAO «КАМАЗ» Сергей Когогин.

Продукта, к тому же, становится больше. За прошлый год промышленное производство в России выросло почти на 5%, а обрабатывающий сектор - на 8,5%. Чтобы не сбавлять темпы, нужна точечная донастройка.

Съезд РСПП предлагает уникальную площадку прямого диалога бизнеса и власти. Для которых это возможность сверить часы по всем ключевым вопросам: мерам поддержки, противодействию санкциям, наконец, общей экономической стратегии.

Стратегический вектор — достижение технологического лидерства. На эту цель в трехлетнем бюджете заложено больше шести триллионов рублей.

«Россия укрепляет собственный суверенитет по всем направлениям, которые обеспечивают работу бизнеса. Включая развитие транспортной, логистической, финансово-платежной инфраструктуры. Мы это делаем. Делаем уже сейчас и обязательно продолжим», — заявил Владимир Путин.

Горячая тема в кулуарах и в мировой экономике — редкоземельные металлы.

«Мы смотрим действительно на ряд ведущих российских редкоземельных месторождений. Они крайне перспективны, они крайне интересны. И, как президент говорил, мы открыты к тому, чтобы американские партнеры также инвестировали в эти месторождения», — рассказал президент Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Остаются, конечно, и проблемы. О них тут тоже говорят. Например, риск «переохлаждения» экономики из-за высокой ключевой ставки. Она сейчас на рекордной отметке в 21%.

«Мы видим, что сегодня практически инвестировать в новые проекты за счет заемных денег становится нереально. Сегодня, конечно, мы должны очень серьезно подумать о политике снижения ключевой ставки Центрального банка России», — сказал специальный представитель Президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.

Кроме кредитов, российской промышленности остро нужны кадры. Сейчас уровень безработицы лишь немногим выше исторического минимума. Рынку не хватает полтора миллиона человек. Причем речь о ключевых отраслях — от IT до строительства и торговли.

«Было бы очень правильно, если бы мы научились профориентации, как это было в советское время. Вот профориентировать со школы, когда уже ребенок, готовя себя ко взрослой жизни, понимает, куда он хотел бы пойти, и действительно уже нащупал то, что ему это интересно, и он хотел бы этим заниматься», — сказал президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.

Это — пожелание бизнес-сообщества. Одно из многих. Отвечать предстоит государству. На съезде РСПП для такого общения есть все условия.