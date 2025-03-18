Новые факты: как идет расследование СК убийства мирных жителей в Курской области
СК РФ фиксирует новые факты преступлений ВСУ в Курской области
Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
В селе Куриловка украинские боевики расстреляли беременную женщину. В августе она пыталась покинуть захваченный населенный пункт, но националисты открыли огонь по автомобилю.
В Курской области после освобождения приграничных сел следователи фиксируют новые факты преступлений украинских нацистов.
Одно из них — убийство беременной женщины и ее соседки. Еще в августе они пытались покинуть захваченное село Куриловка, но боевики открыли огонь по автомобилям.
Еще одну кровавую расправу киевские формирования учинили в селе Погребки. В одном из подвалов оккупанты обнаружили пожилую семейную пару и бросили гранату.
Позже раненую пенсионерку они расстреляли прямо на глазах ее мужа. В Следственном комитете пообещали найти всех причастных к этим преступлениям.