Новые факты: как идет расследование СК убийства мирных жителей в Курской области

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

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В селе Куриловка украинские боевики расстреляли беременную женщину. В августе она пыталась покинуть захваченный населенный пункт, но националисты открыли огонь по автомобилю.

В Курской области после освобождения приграничных сел следователи фиксируют новые факты преступлений украинских нацистов.

Одно из них — убийство беременной женщины и ее соседки. Еще в августе они пытались покинуть захваченное село Куриловка, но боевики открыли огонь по автомобилям.

Еще одну кровавую расправу киевские формирования учинили в селе Погребки. В одном из подвалов оккупанты обнаружили пожилую семейную пару и бросили гранату.

Позже раненую пенсионерку они расстреляли прямо на глазах ее мужа. В Следственном комитете пообещали найти всех причастных к этим преступлениям.