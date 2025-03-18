Цифровые микроскопы и 3D-принтеры: какое оборудование появится в обновленных школах Москвы

Фото: Пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы

Это улучшит качество образования более 35 тысяч школьников столицы.

Почти три тысячи единиц нового современного оборудования появится в 51 школе, которая откроется в этом году после модернизации по городской программе «Моя школа». В образовательные организации поставят цифровые микроскопы, мини-фермы, 3D-принтеры и многое другое. Об этом сообщили в столичном Департаменте образования и науки.

«В Москве продолжается масштабная программа модернизации “Моя школа”. Уже в этом году откроется еще 51 обновленное здание, где будут учиться более 35 тысяч детей. При этом изменятся не только инфраструктура и внешний вид корпусов, но и их наполнение. В школах появится современное оснащение: будет поставлено 11 видов нового учебного оборудования, в том числе лазерные гравировщики, станки с числовым программным управлением и цифровые микроскопы», — рассказали в пресс-службе столичного Департамента образования и науки.

Обучение станет более наглядным

В столичных школах, которые обновят к началу следующего учебного года, появятся цифровые и стереоскопические микроскопы, позволяющие изучать микроорганизмы и клетки. Процесс обучения станет более наглядным, а у детей с раннего возраста будет формироваться интерес к биологии и химии. Несколько таких устройств уже есть в школе № 1190, которая открылась после модернизации в 2024 году. Используя их, ребята проводят эксперименты, знакомятся с живыми организмами и даже могут документировать свои открытия с помощью фото и видео.

В обновленных корпусах также появятся наборы для сборки квадрокоптеров и роботов. Так дети освоят основы электроники, механики и программирования. Например, их уже используют ученики школы № 281, модернизированной в прошлом году. На уроках и во время дополнительных занятий ребята знакомятся с основами программирования, прототипирования и 3D-моделирования, а также развивают логическое мышление и учатся решать технические задачи. Школьники не только собирают роботов, но и программируют их.

Ребята, которые увлекаются инженерией, будут использовать станки лазерной резки и гравировки, а также 3D-принтеры и сканеры. С их помощью школьники создадут объемные модели и поработают с различными материалами, такими как дерево, пластик, ткань и стекловолокно. Это поможет развить пространственное мышление и творческие способности, а также познакомит юных москвичей с современными технологиями, которые применяются в промышленности и дизайне.

«В нашей школе после модернизации появились лазерный гравер и фрезерный станок с числовым программным управлением. Благодаря им ребята на уроках технологии учатся создавать изделия из дерева, пластика и стали. Детская фантазия безгранична, и для воплощения самых оригинальных идей такое оборудование подходит лучше всего. Мои ученики создают фанерные шкатулки, другие объемные предметы, сувениры и поделки», — рассказала Мария Кузнецова, учитель технологии школы № 281.

Чтобы уроки биологии стали еще интереснее, в классах установят мини-теплицы, позволяющие выращивать цветы как традиционным путем, так и без почвы. Ученики смогут наблюдать за ростом растений, анализировать влияние различных факторов на их развитие и проводить собственные исследования. С помощью цифровых лабораторий по географии ребята будут изучать атмосферу, почву, водную среду и климатические процессы. Например, они смогут измерять уровень влажности, температуру воздуха и другие параметры.

Реализация крупнейшего в истории столицы проекта модернизации «Моя школа» началась в 2024 году. В рамках программы Мэра Москвы обновляют школьные пространства: они становятся современнее и функциональнее. Работы уже завершены в четырех зданиях. Это школы № 1514 на улице Академика Челомея (дом 6а), № 1190 на Пятницком шоссе (дом 25, корпус 3), № 281 на улице Коминтерна (дом 4, корпус 1) и № 37 на Мичуринском проспекте (дом 42). Ежегодно в городе планируется обновлять до 100 учебных зданий.